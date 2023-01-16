Газета
Общество

ФСИН отвергла причастность к магазину для заключенных «Сидим-едим»

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не имеет отношения к ребрендингу сайта «ФСИНмагазин.рф», где можно заказать продукты для заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В интернете распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России», — говорится в сообщении ФСИН. 

Как отмечает ТАСС, ранее ведомство провело проверку интернет-сервисов, которые предоставляют услуги в интересах подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Выяснилось, что 30 сайтов использовали название ФСИН неправомерно. В ведомстве напомнили, что полный список сервисов можно найти на официальном сайте ФСИН. После этого сайты, имевшие в названиях аббревиатуру, относящуюся ко ФСИН, начали ребрендинг, пишет ТАСС.

Ранее сегодня на сайте «ФСИНмагазин.рф» появилась информация о переименовании ресурса в «Сидим-едим.рф». В интернет-магазине можно заказать разные продукты и блюда для осужденных. Отмечается, что сервисом управляет АО «Предприятие УИС "Калужское". На сайте магазина также подчеркивается, что сервисы ФСИН не имеют отношения к «Сидим-едим.рф».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных