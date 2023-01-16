ФСИН отвергла причастность к магазину для заключенных «Сидим-едим»

Ранее сегодня на сайте «ФСИНмагазин.рф» появилась информация о переименовании ресурса в «Сидим-едим.рф». В интернет-магазине можно заказать разные продукты и блюда для осужденных. Отмечается, что сервисом управляет АО «Предприятие УИС "Калужское". На сайте магазина также подчеркивается, что сервисы ФСИН не имеют отношения к «Сидим-едим.рф».