ФСИН отвергла причастность к магазину для заключенных «Сидим-едим»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не имеет отношения к ребрендингу сайта «ФСИНмагазин.рф», где можно заказать продукты для заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В интернете распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России», — говорится в сообщении ФСИН.
Как отмечает ТАСС, ранее ведомство провело проверку интернет-сервисов, которые предоставляют услуги в интересах подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Выяснилось, что 30 сайтов использовали название ФСИН неправомерно. В ведомстве напомнили, что полный список сервисов можно найти на официальном сайте ФСИН. После этого сайты, имевшие в названиях аббревиатуру, относящуюся ко ФСИН, начали ребрендинг, пишет ТАСС.
Ранее сегодня на сайте «ФСИНмагазин.рф» появилась информация о переименовании ресурса в «Сидим-едим.рф». В интернет-магазине можно заказать разные продукты и блюда для осужденных. Отмечается, что сервисом управляет АО «Предприятие УИС "Калужское". На сайте магазина также подчеркивается, что сервисы ФСИН не имеют отношения к «Сидим-едим.рф».