Мишустин назначил трех зампредов Социального фонда России

Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая, 5 июля закон был одобрен нижней палатой парламента.