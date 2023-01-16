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Мишустин назначил трех зампредов Социального фонда России

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителей председателя Фонда пенсионного и социального страхования, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Первым зампредседателя Социального фонда стала Татьяна Суслина, места двух заместителей заняли Александр Чернышев и Ярослав Омелай. Председателем Социального фонда является Сергей Чирков.

14 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Согласно документу, новый орган был создан путем присоединения к ПФР Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.

Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая, 5 июля закон был одобрен нижней палатой парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных