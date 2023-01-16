Мишустин назначил трех зампредов Социального фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителей председателя Фонда пенсионного и социального страхования, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Первым зампредседателя Социального фонда стала Татьяна Суслина, места двух заместителей заняли Александр Чернышев и Ярослав Омелай. Председателем Социального фонда является Сергей Чирков.
14 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Согласно документу, новый орган был создан путем присоединения к ПФР Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.
Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая, 5 июля закон был одобрен нижней палатой парламента.