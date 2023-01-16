Конституционный суд разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей
Конституционный суд (КС) России разъяснил обстоятельства, при которых присвоение найденных чужих вещей не считается кражей. Об этом говорится в опубликованном постановлении на сайте КС.
В пресс-службе пояснили, что в КС обратились граждане Альбина Галимьянова из Башкирии и Виктор Пузряков из Ульяновской области. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и забрали себе, не попытавшись вернуть законным владельцам. Позже суды признали россиян виновными в краже.
Если человек, который обнаружил чужую вещь, не оповестил о находке, не стал искать собственника и возвращать найденное имущество владельцу, это само по себе не преступление, но свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, поясняет КС.
Принимая во внимание другой случай, если человек обнаружил вещь, однако решил ее спрятать или уничтожил признаки, которые бы позволили найти ее владельца, то это свидетельствует об умысле на хищение.
В пресс-службе также отметили, что президиум Верховного суда вправе оставить судебные решения по Галимьяновой и Пузрякову без изменения.