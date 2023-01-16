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Конституционный суд разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

Ведомости

Конституционный суд (КС) России разъяснил обстоятельства, при которых присвоение найденных чужих вещей не считается кражей. Об этом говорится в опубликованном постановлении на сайте КС.

В пресс-службе пояснили, что в КС обратились граждане Альбина Галимьянова из Башкирии и Виктор Пузряков из Ульяновской области. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и забрали себе, не попытавшись вернуть законным владельцам. Позже суды признали россиян виновными в краже.

Если человек, который обнаружил чужую вещь, не оповестил о находке, не стал искать собственника и возвращать найденное имущество владельцу, это само по себе не преступление, но свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, поясняет КС.

Принимая во внимание другой случай, если человек обнаружил вещь, однако решил ее спрятать или уничтожил признаки, которые бы позволили найти ее владельца, то это свидетельствует об умысле на хищение.

В пресс-службе также отметили, что президиум Верховного суда вправе оставить судебные решения по Галимьяновой и Пузрякову без изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных