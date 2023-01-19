Алеку Болдуину предъявят обвинение в убийстве во время съемок фильма

21 октября 2021 г. Болдуин, продюсер и актер фильма «Ржавчина», был на съемках, когда помощник режиссера Дэйв Холлс вручил ему пистолет, предназначенный для съемки сцены. Затем Болдуин разрядил огнестрельное оружие, произведя выстрел в оператора Галину Хатчинс и стоящего позади нее режиссера фильма Джоэла Соузу, ранив его в плечо. Сразу после инцидента Хатчинс и Соузу госпитализировали. В тот же день Хатчинс скончалась в больнице.