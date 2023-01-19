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Алеку Болдуину предъявят обвинение в убийстве во время съемок фильма

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Актеру Алеку Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» (Rust) Галины Хатчинс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Болдуину и Гутьеррес-Рид грозит до полутора лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными. Прокурор первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис и специальный прокурор Андреа Риб анонсировали выдвижение обвинений в письменном заявлении, пишет газета. Также сообщается, что прокуратура выдвинет обвинения до конца текущего месяца.

21 октября 2021 г. Болдуин, продюсер и актер фильма «Ржавчина», был на съемках, когда помощник режиссера Дэйв Холлс вручил ему пистолет, предназначенный для съемки сцены. Затем Болдуин разрядил огнестрельное оружие, произведя выстрел в оператора Галину Хатчинс и стоящего позади нее режиссера фильма Джоэла Соузу, ранив его в плечо. Сразу после инцидента Хатчинс и Соузу госпитализировали. В тот же день Хатчинс скончалась в больнице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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