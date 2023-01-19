Алеку Болдуину предъявят обвинение в убийстве во время съемок фильма
Актеру Алеку Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» (Rust) Галины Хатчинс. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Болдуину и Гутьеррес-Рид грозит до полутора лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными. Прокурор первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис и специальный прокурор Андреа Риб анонсировали выдвижение обвинений в письменном заявлении, пишет газета. Также сообщается, что прокуратура выдвинет обвинения до конца текущего месяца.
21 октября 2021 г. Болдуин, продюсер и актер фильма «Ржавчина», был на съемках, когда помощник режиссера Дэйв Холлс вручил ему пистолет, предназначенный для съемки сцены. Затем Болдуин разрядил огнестрельное оружие, произведя выстрел в оператора Галину Хатчинс и стоящего позади нее режиссера фильма Джоэла Соузу, ранив его в плечо. Сразу после инцидента Хатчинс и Соузу госпитализировали. В тот же день Хатчинс скончалась в больнице.