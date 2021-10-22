Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

В картине «Ржавчина» Болдуин также выступает как продюсер. В целом за свою карьеру он снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, включая «Перл-Харбор», «Нюрнберг» и «Студию 30». На счету актера несколько престижных наград, в том числе «Золотой глобус», «Эмми» и премия «Гильдии актеров». В 2004 г. Болдуин был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Тормоз». Сейчас актеру 63 года.