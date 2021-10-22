Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, сообщает Variety.
Трагедия произошла на ранчо вблизи мексиканского города Санта-Фе, штат Нью-Мексико. «Сегодня на съемках «Ржавчины» в Нью-Мексико произошел несчастный случай, связанный с пропуском зажигания бутафорского пистолета с холостыми патронами», — приводит издание заявление компании, производящей фильм.
После ранения Хатчинс доставили вертолетом в больницу Нью-Мексико, где она скончалась. Режиссера госпитализировала скорая помощь. Пресс-секретарь шерифа Хуан Риос рассказал, что состояние мужчины было критическим. Съемки картины приостановлены.
Полиция подтвердила, что стрельба произошла во время съемок одной из сцен, где использовалось винтовочное огнестрельное оружие. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, они уже допросили Болдуина. Как отмечает Variety, пока полиция официально не называет случившееся «несчастным случаем». В то же время, по данным The Hollywood Reporter, обвинений актеру пока не предъявили.
В картине «Ржавчина» Болдуин также выступает как продюсер. В целом за свою карьеру он снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, включая «Перл-Харбор», «Нюрнберг» и «Студию 30». На счету актера несколько престижных наград, в том числе «Золотой глобус», «Эмми» и премия «Гильдии актеров». В 2004 г. Болдуин был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Тормоз». Сейчас актеру 63 года.