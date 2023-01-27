Вертолет Ми-8 повредил винт при посадке во «Внуково»
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту «Внуково», зацепив лопастями землю, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие», – рассказали там.
«РИА Новости», в свою очередь, отмечает со ссылкой на управделами президента, что вертолет получил повреждение рулевого винта до взлета, пострадавших нет.