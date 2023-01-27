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Вертолет Ми-8 повредил винт при посадке во «Внуково»

Ведомости

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту «Внуково», зацепив лопастями землю, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Вертолет Ми-8 при посадке во "Внуково" зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие», – рассказали там.

Как отмечают источники РБК и Telegram-канала Baza, речь идет о вертолете специального летного отряда «Россия» (обеспечивает перелеты первых лиц страны). По данным Baza, пострадавших при крушении вертолета нет.

«РИА Новости», в свою очередь, отмечает со ссылкой на управделами президента, что вертолет получил повреждение рулевого винта до взлета, пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных