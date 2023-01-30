Полученные в добровольческих отрядах ранения включили в список причин инвалидности

В декабре 2022 г. депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов при президенте РФ, а также о введении аналогичной должности в регионах России. Авторы законопроекта также отметили, что введение должности уполномоченного при президенте позволит консолидировать полномочия действующих сейчас в стране консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов.