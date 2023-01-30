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Полученные в добровольческих отрядах ранения включили в список причин инвалидности

Ведомости

Правительство дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что утвержденные правила будут дополнены новым подпунктом, который вводит такое основание для этого, как «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Для признания инвалидом и установления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Человек направляется на МСЭ медицинской организацией по решению врачебной комиссии при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

В декабре 2022 г. депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов при президенте РФ, а также о введении аналогичной должности в регионах России. Авторы законопроекта также отметили, что введение должности уполномоченного при президенте позволит консолидировать полномочия действующих сейчас в стране консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных