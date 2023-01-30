Полученные в добровольческих отрядах ранения включили в список причин инвалидности
Правительство дополнило правила признания лица инвалидом новым пунктом, включающим увечья и травмы, полученные во время службы в добровольческих формированиях. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении говорится, что утвержденные правила будут дополнены новым подпунктом, который вводит такое основание для этого, как «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».
Для признания инвалидом и установления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Человек направляется на МСЭ медицинской организацией по решению врачебной комиссии при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
В декабре 2022 г. депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов при президенте РФ, а также о введении аналогичной должности в регионах России. Авторы законопроекта также отметили, что введение должности уполномоченного при президенте позволит консолидировать полномочия действующих сейчас в стране консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов.