В ГД предложили ввести институт уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов
Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов при президенте РФ, а также о введении аналогичной должности в регионах России. Такой документ размещен в думской электронной базе 1 декабря.
«В нашей стране инвалиды и ветераны являются социально уязвимыми категориями граждан... Полагаем, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе», – говорится в пояснительной записке к документу.
В соответствии с законопроектом уполномоченный является органом государственной власти, который обеспечивает гарантии защиты государством прав и интересов инвалидов и ветеранов, а также:
- рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов;
Авторы законопроекта также отметили, что введение должности уполномоченного при президенте позволит консолидировать полномочия действующих сейчас в стране консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов.
В разработке законопроекта помимо депутатов от ЛДПР также приняли участие сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.
21 ноября Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в СВО. Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.
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