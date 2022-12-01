Газета
Общество

В ГД предложили ввести институт уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов

Ведомости

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов при президенте РФ, а также о введении аналогичной должности в регионах России. Такой документ размещен в думской электронной базе 1 декабря.

«В нашей стране инвалиды и ветераны являются социально уязвимыми категориями граждан... Полагаем, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе», – говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с законопроектом уполномоченный является органом государственной власти, который обеспечивает гарантии защиты государством прав и интересов инвалидов и ветеранов, а также:

  • рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов;

  • участвует в рассмотрении дел арбитражными судами и в уголовном судопроизводстве;

  • может запрашивать необходимые документы и сведения;

  • имеет право в предусмотренных законом случаях без специального разрешения посещать СИЗО и колонии.

    • Авторы законопроекта также отметили, что введение должности уполномоченного при президенте позволит консолидировать полномочия действующих сейчас в стране консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов.

    Ранее по теме: Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидов

    В разработке законопроекта помимо депутатов от ЛДПР также приняли участие сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин.

    В марте президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.

    21 ноября Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в СВО. Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.

    Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

    Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

    Я хочу подписаться
    Новости СМИ2
    Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

    Наши проекты

    Контакты

    127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
    На карте иконка Google иконка Яндекс
    +7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
    info@vedomosti.ru

    Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

    Я хочу подписаться

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных