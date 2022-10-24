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Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидов

Инклюзивный подбор кадров остался формальностью, отмечают эксперты
Елена Рожкова Екатерина Каляпина
Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидов / Андрей Гордеев / Ведомости

Подход сервисов по поиску работы к инклюзивному найму остается больше формальным, нежели работающим, показал эксперимент проекта Everland (помогает людям с инвалидностью стать участниками рынка труда). Люди с разными ограничениями по здоровью (инвалидностью по зрению, ДЦП, нарушениями слуха и речи, передвигающиеся на коляске) попытались найти и изучить доступные для них вакансии на крупных порталах онлайн-рекрутмента HeadHunter и «Работа России» (его оператором является Минтруд).

Всего в России на данный момент около 10,5 млн людей с инвалидностью. Из них 3 848 164 человека трудоспособного возраста. Трудоустроены, согласно Федеральному реестру инвалидов, 1 013 294 из них.

В числе недостатков этих двух порталов авторы эксперимента назвали отсутствие корректной фильтрации вакансий по разным нозологиям. В частности, говорится в отчете, на портале HeadHunter отсутствует подобный фильтр, а единственная предлагаемая опция – это скрыть недоступные для людей с инвалидностью вакансии или выделить доступные в общем потоке вакансий. «В результате человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который хочет найти работу, приходится открывать каждую вакансию и изучать ее функционал», – отмечают авторы эксперимента.

На сайте «Работа России» фильтр по нозологиям предусмотрен, но на главной странице портала указаны шесть типов категорий для людей с ОВЗ, а в специализированном разделе «Трудоустройство инвалидов» – только два. Одна из главных проблем обоих порталов – невозможность использования сайтов незрячими людьми. Сайты не адаптированы для программ экранного доступа – «скринридеров», которые трансформируют текст с экрана в речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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