Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидов

Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидовИнклюзивный подбор кадров остался формальностью, отмечают эксперты
Подход сервисов по поиску работы к инклюзивному найму остается больше формальным, нежели работающим, показал эксперимент проекта Everland (помогает людям с инвалидностью стать участниками рынка труда). Люди с разными ограничениями по здоровью (инвалидностью по зрению, ДЦП, нарушениями слуха и речи, передвигающиеся на коляске) попытались найти и изучить доступные для них вакансии на крупных порталах онлайн-рекрутмента HeadHunter и «Работа России» (его оператором является Минтруд).
Всего в России на данный момент около 10,5 млн людей с инвалидностью. Из них 3 848 164 человека трудоспособного возраста. Трудоустроены, согласно Федеральному реестру инвалидов, 1 013 294 из них.
В числе недостатков этих двух порталов авторы эксперимента назвали отсутствие корректной фильтрации вакансий по разным нозологиям. В частности, говорится в отчете, на портале HeadHunter отсутствует подобный фильтр, а единственная предлагаемая опция – это скрыть недоступные для людей с инвалидностью вакансии или выделить доступные в общем потоке вакансий. «В результате человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который хочет найти работу, приходится открывать каждую вакансию и изучать ее функционал», – отмечают авторы эксперимента.
На сайте «Работа России» фильтр по нозологиям предусмотрен, но на главной странице портала указаны шесть типов категорий для людей с ОВЗ, а в специализированном разделе «Трудоустройство инвалидов» – только два. Одна из главных проблем обоих порталов – невозможность использования сайтов незрячими людьми. Сайты не адаптированы для программ экранного доступа – «скринридеров», которые трансформируют текст с экрана в речь.