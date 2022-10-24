Сервисы по поиску работы не всегда приспособлены для инвалидов

В числе недостатков этих двух порталов авторы эксперимента назвали отсутствие корректной фильтрации вакансий по разным нозологиям. В частности, говорится в отчете, на портале HeadHunter отсутствует подобный фильтр, а единственная предлагаемая опция – это скрыть недоступные для людей с инвалидностью вакансии или выделить доступные в общем потоке вакансий. «В результате человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который хочет найти работу, приходится открывать каждую вакансию и изучать ее функционал», – отмечают авторы эксперимента.