В Госдуме не поддержали идею запрета на аборт без согласия мужа

«Законодательно мы не можем это закрепить. <…> Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребенку, она принимает для себя такое ответственное решение», — объяснила свою позицию депутат.