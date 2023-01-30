В Госдуме не поддержали идею запрета на аборт без согласия мужа
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) не поддержала инициативу запретить аборт для замужних женщин без согласия мужа, передает агентство городских новостей «Москва».
«Законодательно мы не можем это закрепить. <…> Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребенку, она принимает для себя такое ответственное решение», — объяснила свою позицию депутат.
Останина отметила, что такое решение семья может принять из-за отсутствия жилья, работы или низкой зарплаты. По ее мнению, государство вправе ставить вопрос перед молодой семьей, чтобы женщина не прерывала беременность, только в том случае, если государство может «защитить эту семью»: обеспечить социальным жилье и гарантированным рабочим местом «хотя бы одного члена семьи».
Останина подчеркнула, что аборт является правом женщины, вторжение в личную жизнь семьи недопустимо. По ее словам, прерывание беременности является психологической травмой для женщины. Она сочла «чрезмерно жестокой» попытку настроить общество против женщин, принявших такое решение.
26 января с предложением запретить женщинам делать аборты без согласия мужа выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов. Он заявил, что нужно также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.
В тот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России. Ранее Русская православная церковь не раз призывала исключить аборты и из ОМС, однако в Минздраве идею сочли дискриминационной. В 2020 г. с такой идеей выступил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, но ведомство вновь предложение отвергло.
В ноябре 2022 г. вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение прерывания беременности несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей. Минздрав должен до 1 февраля 2023 г. проработать этот вопрос.