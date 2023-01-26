В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила запрашивать согласие мужа женщины, которая решилась на искусственное прерывание беременности, заявил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.
«Мы предлагаем сегодня в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного, мы понимаем, что государство может лишь постепенно идти в эту сторону, но мы должны двигаться в этом направлении. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа», – отметил Лукьянов (цитата по ТАСС).
По его мнению, нужно также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.
В ноябре 2022 г. вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение прерывания беременности несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей.
Минздрав до 1 февраля 2023 г. должен проработать эти вопросы, представить предложения об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, а также предложения об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».