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Общество

В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа

Ведомости

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила запрашивать согласие мужа женщины, которая решилась на искусственное прерывание беременности, заявил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Мы предлагаем сегодня в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного, мы понимаем, что государство может лишь постепенно идти в эту сторону, но мы должны двигаться в этом направлении. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа», – отметил Лукьянов (цитата по ТАСС).

По его мнению, нужно также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.

В ноябре 2022 г. вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение прерывания беременности несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей.

Минздрав до 1 февраля 2023 г. должен проработать эти вопросы, представить предложения об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, а также предложения об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных