В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа

«Мы предлагаем сегодня в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного, мы понимаем, что государство может лишь постепенно идти в эту сторону, но мы должны двигаться в этом направлении. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа», – отметил Лукьянов (цитата по ТАСС).