В России снизилось число зарегистрированных преступлений
Число зарегистрированных преступлений в 2022 г. в России снизилось на 1,9% по сравнению с 2019 г., передает пресс-центр МВД России.
«Общее количество зарегистрированных в 2022 г. на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 г. снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%», – отмечается в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Ведомство также фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%.
В ноябре 2022 г. стало известно, что рост числа преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, может объясняться последствиями обстрелов, которым регулярно подвергаются регионы Центрального федерального округа. Об этом рассказал «Ведомостям» старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. Кроме того, этот показатель, как правило, растет в кризисные периоды.
Количество преступлений (почти 5 000), совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, в России увеличилось за 10 месяцев почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 г., следует из характеристики состояния преступности за январь – октябрь 2022 г., опубликованной МВД. Среди регионов по этому показателю лидируют Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Взрывчатые вещества и взрывные устройства при совершении преступлений стали использоваться на 116% больше (283 случая), следует из данных МВД. При этом в целом зарегистрировано на 1,7% меньше (1 677 100) преступлений год к году.