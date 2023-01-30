Газета
Общество

В России снизилось число зарегистрированных преступлений

Ведомости

Число зарегистрированных преступлений в 2022 г. в России снизилось на 1,9% по сравнению с 2019 г., передает пресс-центр МВД России.

«Общее количество зарегистрированных в 2022 г. на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 г. снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%», – отмечается в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Ведомство также фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%.

В ноябре 2022 г. стало известно, что рост числа преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, может объясняться последствиями обстрелов, которым регулярно подвергаются регионы Центрального федерального округа. Об этом рассказал «Ведомостям» старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. Кроме того, этот показатель, как правило, растет в кризисные периоды.  

Количество преступлений (почти 5 000), совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, в России увеличилось за 10 месяцев почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 г., следует из характеристики состояния преступности за январь – октябрь 2022 г., опубликованной МВД. Среди регионов по этому показателю лидируют Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Взрывчатые вещества и взрывные устройства при совершении преступлений стали использоваться на 116% больше (283 случая), следует из данных МВД. При этом в целом зарегистрировано на 1,7% меньше (1 677 100) преступлений год к году.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных