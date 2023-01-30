В России снизилось число зарегистрированных преступлений

Количество преступлений (почти 5 000), совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, в России увеличилось за 10 месяцев почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 г., следует из характеристики состояния преступности за январь – октябрь 2022 г., опубликованной МВД. Среди регионов по этому показателю лидируют Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Взрывчатые вещества и взрывные устройства при совершении преступлений стали использоваться на 116% больше (283 случая), следует из данных МВД. При этом в целом зарегистрировано на 1,7% меньше (1 677 100) преступлений год к году.