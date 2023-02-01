Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову в виде заключения под стружу до 30 марта 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что Акулов будет находиться в СИЗО до 30 марта 2023 г.
Он был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие уже предъявило Акулову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).
В настоящий момент, уточнили в суде, обвиняемый на пенсии.
Акулов до 2017 г. был на должности вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК).