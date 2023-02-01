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Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова

Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову в виде заключения под стружу до 30 марта 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что Акулов будет находиться в СИЗО до 30 марта 2023 г.

Он был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие уже предъявило Акулову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

В настоящий момент, уточнили в суде, обвиняемый на пенсии.

Акулов до 2017 г. был на должности вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных