Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова

Он был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие уже предъявило Акулову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).