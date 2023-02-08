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В Херсонской области ликвидировали офис «Свидетелей Иеговы»

Ведомости

Сотрудники МВД России в Херсонской области пресекли деятельность головного офиса местной ячейки организации «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ), сообщило «МВД медиа».

В офисе проводились собрания и обряды последователей «Свидетелей Иеговы», а в помещениях хранились агитационные материалы и экстремистская литература, которые были изъяты во время оперативных мероприятий. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Верховный суд РФ признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин. При этом на территории Украины данная организация официально зарегистрирована как религиозная и не запрещена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных