В Херсонской области ликвидировали офис «Свидетелей Иеговы»

В офисе проводились собрания и обряды последователей «Свидетелей Иеговы», а в помещениях хранились агитационные материалы и экстремистская литература, которые были изъяты во время оперативных мероприятий. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).