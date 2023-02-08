В Херсонской области ликвидировали офис «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники МВД России в Херсонской области пресекли деятельность головного офиса местной ячейки организации «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ), сообщило «МВД медиа».
В офисе проводились собрания и обряды последователей «Свидетелей Иеговы», а в помещениях хранились агитационные материалы и экстремистская литература, которые были изъяты во время оперативных мероприятий. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
Верховный суд РФ признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин. При этом на территории Украины данная организация официально зарегистрирована как религиозная и не запрещена.