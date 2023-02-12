«Роскосмос» опубликовал снимок разлома после землетрясения в Турции
«Роскосмос» сообщил, что продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения, которое 6 февраля произошло на юго-востоке Турции. В воскресенье пресс-служба госкорпорации опубликовала снимок тектонического разлома в районе села Тепехан в провинции Хатай.
Как ранее писал ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk, в результате землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции образовался разлом длиной 200 м и глубиной 30 м, которые надвое разделил оливковое поле площадью 35 га.
В «Роскосмосе» напомнили, что задействовали по запросу МЧС России силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, где произошли подземные толчки.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли 24 617 человек, заявил на брифинге вице-президент Фуат Октай. Минздрав Сирии ранее сообщал, что число жертв достигло 1 387 человек, а телеканалы Al Jazeera и Sky News заявили о 3 553 погибших, писал ТАСС.
Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоиться, заявил 11 февраля телеканалу Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По словам Гриффитса, «по-настоящему подсчитывать» число погибших в результате землетрясений еще не начали.
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.