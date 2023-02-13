Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за рубеж в отпуске
Проведение отпусков за границей в нынешней обстановке недопустимо, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав руководителей районов и муниципалитетов не уезжать за рубеж в отпуске, передают «РИА Новости». Курский губернатор также обратил внимание на длительность отпусков чиновников.
«С учетом сложившейся обстановки, понятно, что совсем без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо», — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания.
По его словам, сотрудники правительства региона соблюдают данные рекомендации, а вот заявления на двухнедельный или трехнедельный отпуск поступают от глав районного и муниципального уровня. На фоне этого Старовойт призвал их «более сдержано к этому относиться».
«Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей? Поэтому внимательно прошу переговорить со своими коллегами. На мой взгляд, и разговоров этих не должно быть… Надеюсь на ваше понимание», – заключил Старовойт.
В январе депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. Соответствующие поправки в регламент Госдумы были приняты на заседании 24 января по предложению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.