Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за рубеж в отпуске

«С учетом сложившейся обстановки, понятно, что совсем без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо», — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания.