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Курский губернатор призвал глав районов не уезжать за рубеж в отпуске

Ведомости

Проведение отпусков за границей в нынешней обстановке недопустимо, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав руководителей районов и муниципалитетов не уезжать за рубеж в отпуске, передают «РИА Новости». Курский губернатор также обратил внимание на длительность отпусков чиновников.

«С учетом сложившейся обстановки, понятно, что совсем без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо», — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания.

По его словам, сотрудники правительства региона соблюдают данные рекомендации, а вот заявления на двухнедельный или трехнедельный отпуск поступают от глав районного и муниципального уровня. На фоне этого Старовойт призвал их «более сдержано к этому относиться».

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«Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей? Поэтому внимательно прошу переговорить со своими коллегами. На мой взгляд, и разговоров этих не должно быть… Надеюсь на ваше понимание», – заключил Старовойт.

В январе депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. Соответствующие поправки в регламент Госдумы были приняты на заседании 24 января по предложению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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