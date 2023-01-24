В Госдуме сообщили о предложении обязать депутатов уведомлять о выезде за рубеж
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу, сообщил депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Изменения не коснутся служебных командировок.
«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России (кроме служебных командировок)», – написал он.
Матвеев пояснил, что депутатам придется уведомлять думский комитет по контролю, а главам комитетов и вице-спикерам – председателя Госдумы.
На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что региональные власти в России «настоятельно рекомендовали» местным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за рубежом после нескольких резонансных случаев.
В частности, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков. По словам главы государственно-правового управления администрации губернатора Алексея Преображенского, хотя это нельзя назвать официальным запретом, «все понимают, что означает эта рекомендация».
Аналогичные рекомендации позже были сформулированы и в Тамбовской и Свердловской областях. По информации «Коммерсанта», негласный запрет существует в Марий Эл, Северной Осетии и Чувашии. При этом в Брянской области эта рекомендация действует с начала спецоперации в феврале 2022 г. Тогда, по словам собеседника, близкого к правительству региона, губернатор Брянской области Александр Богомаз «собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил».