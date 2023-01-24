В Госдуме сообщили о предложении обязать депутатов уведомлять о выезде за рубеж

Аналогичные рекомендации позже были сформулированы и в Тамбовской и Свердловской областях. По информации «Коммерсанта», негласный запрет существует в Марий Эл, Северной Осетии и Чувашии. При этом в Брянской области эта рекомендация действует с начала спецоперации в феврале 2022 г. Тогда, по словам собеседника, близкого к правительству региона, губернатор Брянской области Александр Богомаз «собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил».