«Коммерсантъ» узнал о запрете региональным чиновникам отдыхать за рубежом

6 января депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился». После этого поста секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить Долженко партийного билета. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место», — отмечал Турчак. Позже Долженко в разговоре с «Газетой.ru» сообщил, что он беспартийный депутат. 10 января Долженко был исключен из сторонников «Единой России», членом партии он еще не был – для этого необходимо находиться в числе сторонников не менее шести месяцев.