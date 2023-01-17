«Коммерсантъ» узнал о запрете региональным чиновникам отдыхать за рубежом
Региональные власти в России «настоятельно рекомендовали» местным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за рубежом после нескольких резонансных случаев, пишет «Коммерсантъ».
В частности, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков. По словам главы государственно-правового управления администрации губернатора Алексея Преображенского, хотя это нельзя назвать официальным запретом, «все понимают, что означает эта рекомендация».
Аналогичные рекомендации позже были сформулированы и в Тамбовской и Свердловской областях. По информации «Коммерсанта», негласный запрет существует в Марий Эл, Северной Осетии и Чувашии. При этом в Брянской области эта рекомендация действует с начала спецоперации в феврале 2022 г. Тогда, по словам собеседника, близкого к правительству региона, губернатор Брянской области Александр Богомаз «собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил».
6 января депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился». После этого поста секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить Долженко партийного билета. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место», — отмечал Турчак. Позже Долженко в разговоре с «Газетой.ru» сообщил, что он беспартийный депутат. 10 января Долженко был исключен из сторонников «Единой России», членом партии он еще не был – для этого необходимо находиться в числе сторонников не менее шести месяцев.
7 января Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он. Позже Васильев сообщил, что видео снимал для друзей и родственников, в сеть оно попало не по его вине, его выложил «представитель Западной Украины».