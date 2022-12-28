«Единая Россия» рекомендовала депутатам не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

Там же приводится публикация депутата Олега Матвейчева, которая появилась на его странице в соцсетях во время январских протестов в Казахстане. Тогда Матвейчев призывал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые поддержали протестующих. Позже депутат удалил этот пост и принес извинения за него.