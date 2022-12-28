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Политика

«Единая Россия» рекомендовала депутатам не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

Ведомости

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, его подлинность подтвердил один из парламентариев. 

Всего кодекс содержит 11 пунктов, которые в том числе касаются поведения депутатов в социальных сетях. В частности, членов партии попросили не публиковать в своих аккаунтах предметы роскоши, а также путешествия и рестораны, которые могут сформировать представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.  

Также депутатов призвали не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые в том числе могут стать поводом для троллинга со стороны оппонентов. В «Единой России» посоветовали не спешить постить реакцию в соцсетях и предупредили, что желание «быть первым» может обернуться введением в заблуждения и обвинениями в хайпе. 

Другие пункты кодекса касаются требований не нарушать устав партии, не постить в соцсетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии» и контролировать свои эмоции. Также депутатам «категорически не рекомендуется» комментировать вопросы международной политики. Как следует из документа, такие заявления не должны противоречить официальной позиции государства. 

РБК отмечает, что в кодексе также можно найти рубрику «Так делать не надо!», в которой перечисляются неудачные примеры коммуникации политиков в соцсетях. В частности, в документе упоминается пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года. В нем Хамзаев поддержал «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».

Там же приводится публикация депутата Олега Матвейчева, которая появилась на его странице в соцсетях во время январских протестов в Казахстане. Тогда Матвейчев призывал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые поддержали протестующих. Позже депутат удалил этот пост и принес извинения за него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных