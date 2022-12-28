«Единая Россия» рекомендовала депутатам не материться и не постить «роскошь» в соцсетях
Всего кодекс содержит 11 пунктов, которые в том числе касаются поведения депутатов в социальных сетях. В частности, членов партии попросили не публиковать в своих аккаунтах предметы роскоши, а также путешествия и рестораны, которые могут сформировать представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.
Также депутатов призвали не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые в том числе могут стать поводом для троллинга со стороны оппонентов. В «Единой России» посоветовали не спешить постить реакцию в соцсетях и предупредили, что желание «быть первым» может обернуться введением в заблуждения и обвинениями в хайпе.
Другие пункты кодекса касаются требований не нарушать устав партии, не постить в соцсетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии» и контролировать свои эмоции. Также депутатам «категорически не рекомендуется» комментировать вопросы международной политики. Как следует из документа, такие заявления не должны противоречить официальной позиции государства.
РБК отмечает, что в кодексе также можно найти рубрику «Так делать не надо!», в которой перечисляются неудачные примеры коммуникации политиков в соцсетях. В частности, в документе упоминается пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года. В нем Хамзаев поддержал «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».
Там же приводится публикация депутата Олега Матвейчева, которая появилась на его странице в соцсетях во время январских протестов в Казахстане. Тогда Матвейчев призывал к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые поддержали протестующих. Позже депутат удалил этот пост и принес извинения за него.