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Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра

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Президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медицинского центра для его региона и Херсонской области, передают «РИА Новости».

В среду, 15 февраля, глава государства проводит совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Балицкий сообщил Путину о нехватке медцентра для детей в Запорожской и Херсонской областях, поскольку областные центры пока находятся под контролем Украины.

«Мы с министерством здравоохранения выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а все-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы все-таки мы могли построить медицинский центр для детворы», – обратился врио губернатора Запорожской области к Путину.

Глава государства поддержал эту инициативу. Путин попросил подготовить соответствующее обращение. «Обязательно включимся и решим этот вопрос – 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее», – заверил Путин.

На совещании с членами правительства 11 января российский президент заявил, что все регионы России, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением.

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В начале декабря Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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