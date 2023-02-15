Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра
Президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о строительстве межрегионального детского медицинского центра для его региона и Херсонской области, передают «РИА Новости».
В среду, 15 февраля, глава государства проводит совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Балицкий сообщил Путину о нехватке медцентра для детей в Запорожской и Херсонской областях, поскольку областные центры пока находятся под контролем Украины.
«Мы с министерством здравоохранения выходим с инициативой к вам, чтобы было дано поручение на проработку центра не только для Запорожской области, а все-таки межрегионального центра, включая Херсонскую область. Просили бы дать распоряжение провести подготовку проектно-сметной документации, чтобы все-таки мы могли построить медицинский центр для детворы», – обратился врио губернатора Запорожской области к Путину.
Глава государства поддержал эту инициативу. Путин попросил подготовить соответствующее обращение. «Обязательно включимся и решим этот вопрос – 100%. Конечно, не сегодня-завтра, но приступим как можно быстрее», – заверил Путин.
На совещании с членами правительства 11 января российский президент заявил, что все регионы России, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением.
В начале декабря Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.