«Аэрофлот» запустит рейсы в Измир с 27 мая

Кроме того, с 5 марта «Аэрофлот» начнет летать в азербайджанский город Гянджа. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Также с 12 марта открываются полеты из Санкт-Петербурга в Душанбе. Улететь в столицу Таджикистана можно будет два раза неделю — по пятницам и воскресеньям.