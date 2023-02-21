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«Аэрофлот» запустит рейсы в Измир с 27 мая

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С 27 мая пассажиры «Аэрофлота» смогут летать в турецкий город Измир. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

«Аэрофлот» с 27 мая открывает регулярные рейсы в Измир. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы туда и обратно будут доступны по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В авиакомпании отметили, что запуск рейсов в Измир расширяет возможности для деловых и туристических поездок, поскольку город является промышленным и торговым центром Турции.  

Кроме того, с 5 марта «Аэрофлот» начнет летать в азербайджанский город Гянджа. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Также с 12 марта открываются полеты из Санкт-Петербурга в Душанбе. Улететь в столицу Таджикистана можно будет два раза неделю — по пятницам и воскресеньям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных