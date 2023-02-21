«Аэрофлот» запустит рейсы в Измир с 27 мая
С 27 мая пассажиры «Аэрофлота» смогут летать в турецкий город Измир. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Уточняется, что рейсы туда и обратно будут доступны по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
В авиакомпании отметили, что запуск рейсов в Измир расширяет возможности для деловых и туристических поездок, поскольку город является промышленным и торговым центром Турции.
Кроме того, с 5 марта «Аэрофлот» начнет летать в азербайджанский город Гянджа. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Также с 12 марта открываются полеты из Санкт-Петербурга в Душанбе. Улететь в столицу Таджикистана можно будет два раза неделю — по пятницам и воскресеньям.