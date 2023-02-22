Прокурор попросил 10 лет колонии для экс-начальника ФТС Александра Кизлыка

Согласно версии обвинения, в период с 3 июля 2018 г. по 22 июля 2019 г. сотрудники ФТС «приняли незаконные процессуальные решения». Известно, что обвиняемые, неправомерно переместившие через границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности. Помимо этого им без всякого основания было возвращено имущество, которое подлежало обращению в доход страны. Российскому бюджету этими действиями причинен ущерб на сумму более 25 млн руб.