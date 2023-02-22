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Прокурор попросил 10 лет колонии для экс-начальника ФТС Александра Кизлыка

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Прокурор попросил суд приговорить экс-начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка к 10 годам колонии общего режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы. Кизлыка обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 25 млн руб.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимого Кизлыка к 10 годам колонии общего режима», – сообщила представитель суда.

По информации агентства, прокуратура просит приговорить бывшего заместителя Кизлыка Алексея Серебро и бывшего заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина к 7 годам колонии общего режима, экс-заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина – к 6 годам колонии общего режима, бывшего старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина – к 5 годам колонии общего режима.

Согласно версии обвинения, в период с 3 июля 2018 г. по 22 июля 2019 г. сотрудники ФТС «приняли незаконные процессуальные решения». Известно, что обвиняемые, неправомерно переместившие через границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности. Помимо этого им без всякого основания было возвращено имущество, которое подлежало обращению в доход страны. Российскому бюджету этими действиями причинен ущерб на сумму более 25 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных