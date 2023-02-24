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Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Ведомости

Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты (ОП), направив предложения 40 кандидатам по президентской квоте, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Сейчас ОП формируется из 40 человек, утвержденных президентом, еще 43 человека выбираются интернет-голосованием среди активистов, выдвинутых общественными организациями. Еще 89 человек выдвигают представители региональных палат: в этом году впервые в состав ОП войдут представители новых регионов РФ. Представители от регионов должны быть избраны в течение 30 дней.

В соответствии с законом размещение на официальном сайте президента информации о направлении предложений кандидатам по президентской квоте считается днем инициирования всей процедуры.

Общественная палата обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России, чтобы решать наиболее важные вопросы экономического и социального развития, обеспечивать национальную безопасность, защиту прав и свобод граждан россиян. Предыдущий, седьмой состав ОП был сформирован в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных