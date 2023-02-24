Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Сейчас ОП формируется из 40 человек, утвержденных президентом, еще 43 человека выбираются интернет-голосованием среди активистов, выдвинутых общественными организациями. Еще 89 человек выдвигают представители региональных палат: в этом году впервые в состав ОП войдут представители новых регионов РФ. Представители от регионов должны быть избраны в течение 30 дней.