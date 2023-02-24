Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты (ОП), направив предложения 40 кандидатам по президентской квоте, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Сейчас ОП формируется из 40 человек, утвержденных президентом, еще 43 человека выбираются интернет-голосованием среди активистов, выдвинутых общественными организациями. Еще 89 человек выдвигают представители региональных палат: в этом году впервые в состав ОП войдут представители новых регионов РФ. Представители от регионов должны быть избраны в течение 30 дней.
В соответствии с законом размещение на официальном сайте президента информации о направлении предложений кандидатам по президентской квоте считается днем инициирования всей процедуры.
Общественная палата обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России, чтобы решать наиболее важные вопросы экономического и социального развития, обеспечивать национальную безопасность, защиту прав и свобод граждан россиян. Предыдущий, седьмой состав ОП был сформирован в 2020 г.