Суд вновь оштрафовал владельца «Википедии» за отказ удалить статьи о спецоперации
Мировой суд Таганского района Москвы вновь оштрафовал американскую НКО Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит «Википедия», из-за отказа удалить запрещенные статьи о ходе военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба суда.
«Постановлением мирового судьи... Таганского района города Москвы... Wikimedia Foundation, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.», – говорится в сообщении.
Как передает «РИА Новости», штраф назначен за неудаление с «Википедии» статей о двух мотострелковых бригадах российской армии и размещение недостоверной информации о действиях российской армии в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе спецоперации.
Суд уже штрафовал Википедию в апреле и ноябре 2022 г. за неудаление запрещенной информации. Представитель Wikimedia в суде настаивала на том, что «Википедия» не осуществляет модерирующих функций и, тем более, не является автором статей.
20 июля 2022 г. Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation, согласно которым поисковые системы обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Такое решение ведомство приняло из-за того, что «Википедия» проигнорировала требование удалить запрещенные материалы, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».