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Суд вновь оштрафовал владельца «Википедии» за отказ удалить статьи о спецоперации

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы вновь оштрафовал американскую НКО Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит «Википедия», из-за отказа удалить запрещенные статьи о ходе военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением мирового судьи... Таганского района города Москвы... Wikimedia Foundation, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.», – говорится в сообщении.

Как передает «РИА Новости», штраф назначен за неудаление с «Википедии» статей о двух мотострелковых бригадах российской армии и размещение недостоверной информации о действиях российской армии в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе спецоперации.

Суд уже штрафовал Википедию в апреле и ноябре 2022 г. за неудаление запрещенной информации. Представитель Wikimedia в суде настаивала на том, что «Википедия» не осуществляет модерирующих функций и, тем более, не является автором статей.

20 июля 2022 г. Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation, согласно которым поисковые системы обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Такое решение ведомство приняло из-за того, что «Википедия» проигнорировала требование удалить запрещенные материалы, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных