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В Белгородской области начали переселение из приграничных районов

Ведомости

В Белгородской области приступили к переселению проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах граждан. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

«Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с Министерством строительства РФ и уже сегодня начали проводить работу», – сказал он. Гладков добавил, что 22 семьи уже осмотрели первые варианты будущих квартир.

Губернатор также напомнил, что всего в области насчитывается более 3700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов украинской армией. Власти региона в ходе схода граждан обсудили важные вопросы переселения, а отдельные «сложные жизненные ситуации каждого будут решаться в индивидуальном порядке», заверил Гладков.

В пресс-службе губернатора рассказали, что 27 февраля еще 16 семей из Валуйского округа осмотрели варианты своих будущих квартир, еще две семьи осмотрят предлагаемое жилье в Старом Осколе 1 марта.

8 февраля Гладков сообщил, что власти региона начали выдавать первые квартиры эвакуированным из приграничных зон. По его словам, такая возможность появилась после анализа фонда готового жилья, который есть у региона. «Конечно, на всех его не хватит. Поэтому задача – строительство нового жилья», – заключил он.

1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что на переселение белгородцев потребуется 9,4 млрд руб. из бюджета. После этого Гладков заявил, что власти готовы возместить ущерб пострадавшим гражданам.

Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) появляются с начала спецоперации. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Московской области. Тогда он добавил, что когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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