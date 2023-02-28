В Белгородской области начали переселение из приграничных районов

8 февраля Гладков сообщил, что власти региона начали выдавать первые квартиры эвакуированным из приграничных зон. По его словам, такая возможность появилась после анализа фонда готового жилья, который есть у региона. «Конечно, на всех его не хватит. Поэтому задача – строительство нового жилья», – заключил он.