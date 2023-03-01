Собянин: ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн человек
Ввод Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшил транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее 1 марта президент России Владимир Путин и мэр открыли движение по БКЛ.
7 февраля на встрече с Путиным Собянин сообщил о завершении строительства БКЛ и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».
БКЛ проходит через 34 района Москвы и состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.
Основа парка поездов БКЛ – составы российского производства «Москва-2020», предполагающие наличие широких дверей, сквозных проходов между вагонами, подсветку в цвет линии и USB-разъемы у каждого сиденья. Поезда оборудованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и большими информационными экранами.
Осенью 2023 г. планируется также запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.