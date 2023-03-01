Обвинение запросило 9 лет колонии автору Telegram-канала «Протестный МГУ»
В ходе заседания в Тимирязевском районном суде гособвинение запросило для студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова 9 лет колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщили в его Telegram-канале.
Помимо этого, прокурор просил суд запретить Иванову пользоваться интернетом в течение четырех лет, а также зачесть один день, который подсудимый провел в СИЗО, за 1,5 дня в колонии, передает Telegram-канал «Тюремный МГУ», который был создан в поддержку Иванова.
Уголовное дело в отношении Иванова по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено 2 июня 2022 г. К тому моменту он отбывал наказание по статье о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В заключительный день ареста 2 июня 2022 г. ему предъявили обвинения в уголовном преступлении и оставили в СИЗО до избрания меры пресечения.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в «Протестном МГУ» об убийствах мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины, якобы совершенных российскими военнослужащими. Максимальное наказание, которое грозит Иванову по этой статье, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.