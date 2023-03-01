Обвинение запросило 9 лет колонии автору Telegram-канала «Протестный МГУ»

Уголовное дело в отношении Иванова по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено 2 июня 2022 г. К тому моменту он отбывал наказание по статье о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В заключительный день ареста 2 июня 2022 г. ему предъявили обвинения в уголовном преступлении и оставили в СИЗО до избрания меры пресечения.