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Общество

Обвинение запросило 9 лет колонии автору Telegram-канала «Протестный МГУ»

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В ходе заседания в Тимирязевском районном суде гособвинение запросило для студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова 9 лет колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Помимо этого, прокурор просил суд запретить Иванову пользоваться интернетом в течение четырех лет, а также зачесть один день, который подсудимый провел в СИЗО, за 1,5 дня в колонии, передает Telegram-канал «Тюремный МГУ», который был создан в поддержку Иванова.

Уголовное дело в отношении Иванова по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено 2 июня 2022 г. К тому моменту он отбывал наказание по статье о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В заключительный день ареста 2 июня 2022 г. ему предъявили обвинения в уголовном преступлении и оставили в СИЗО до избрания меры пресечения.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в «Протестном МГУ» об убийствах мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины, якобы совершенных российскими военнослужащими. Максимальное наказание, которое грозит Иванову по этой статье, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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