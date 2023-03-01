МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах
МВД разъяснило новые требования к тем, кто использует средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. О новых правилах, которые вступают в силу в марте, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам», – отметила Волк.
По ее словам, перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам.
На электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог, но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов, добавила она.
Проект поправок к ПДД, выделяющих электросамокаты в категорию средств индивидуальной мобильности, подготовили Минтранс и ГИБДД. Как писали «Ведомости» в июне 2022 г., президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для них. По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.
Представители сервисов аренды самокатов Urent и Woosh сказали «Ведомостям», что новые правила в отношении СИМ не приведут к изменениям в работе организаций.