Толоконникова стала фигуранткой нового дела об оскорблении чувств верующих

В 2012 г. Толоконникова вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной были осуждены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ и они вышли на свободу.