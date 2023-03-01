Толоконникова стала фигуранткой нового дела об оскорблении чувств верующих
Столичные следователи возбудили дело в отношении участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ СМИ-иноагентом) по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ (оскорбление чувств верующих), об этом сообщил юрист Павел Чиков.
«Уголовное дело расследует Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы», – говорится в его Telegram-канале. По словам Чикова, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях. В рамках уголовного дела проведена серия обысков. Место проведения обыском не уточняется – Толоконникова уже несколько лет проживает в США.
В 2012 г. Толоконникова вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной были осуждены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый «панк-молебен», который участницы в балаклавах устроили в конце февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 г. Госдумой была объявлена амнистия в связи с 20-летием Конституции РФ и они вышли на свободу.