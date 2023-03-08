Путин поздравил россиянок с 8 марта и отметил смелость женщин-военнослужащих
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил роль женщин-военнослужащих, чья отвага «поражает даже самых закаленных бойцов». Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин в своем поздравлении отметил, что этот праздник в России наполнен особым теплом и смыслом, добрыми, светлыми и искренними чувствами: «потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».
Отдельно президент поздравил женщин-военнослужащих, избравших «высочайшую миссию – защиту Родины».
«Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых», – сказал Путин, добавив, что их смелость, решительность и отвага «поражают даже самых закаленных бойцов».
В сложные времена, по словам Путина, присущие женщинам неравнодушие и отзывчивость «превращаются в мощную силу», и сейчас жительницы России искренне поддерживают солдат и офицеров, в том числе и незнакомых ребят, подчеркнул глава государства. Они пишут письма, собирают посылки, работают волонтерами в госпиталях, перечислил он.
«Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояние, почувствовать частичку дома, а ваше сострадание, милосердие способны творить – и творят – настоящие чудеса», – сказал президент.
7 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас в военной спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих, а каждая третья из них награждена госнаградами. Он также рассказал, что в рядах ВС страны служат свыше 39 000 женщин, почти 5000 из них носят офицерские погоны.