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Путин поздравил россиянок с 8 марта и отметил смелость женщин-военнослужащих

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил роль женщин-военнослужащих, чья отвага «поражает даже самых закаленных бойцов». Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин в своем поздравлении отметил, что этот праздник в России наполнен особым теплом и смыслом, добрыми, светлыми и искренними чувствами: «потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение».

Отдельно президент поздравил женщин-военнослужащих, избравших «высочайшую миссию – защиту Родины».

«Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых», – сказал Путин, добавив, что их смелость, решительность и отвага «поражают даже самых закаленных бойцов».

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В сложные времена, по словам Путина, присущие женщинам неравнодушие и отзывчивость «превращаются в мощную силу», и сейчас жительницы России искренне поддерживают солдат и офицеров, в том числе и незнакомых ребят, подчеркнул глава государства. Они пишут письма, собирают посылки, работают волонтерами в госпиталях, перечислил он.

«Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояние, почувствовать частичку дома, а ваше сострадание, милосердие способны творить – и творят – настоящие чудеса», – сказал президент.

7 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас в военной спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих, а каждая третья из них награждена госнаградами. Он также рассказал, что в рядах ВС страны служат свыше 39 000 женщин, почти 5000 из них носят офицерские погоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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