Путин поздравил россиянок с 8 марта и отметил смелость женщин-военнослужащих

7 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас в военной спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих, а каждая третья из них награждена госнаградами. Он также рассказал, что в рядах ВС страны служат свыше 39 000 женщин, почти 5000 из них носят офицерские погоны.