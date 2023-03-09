В Забайкалье в результате взрыва разрушены два этажа жилого дома
В Забайкалье в жилом доме прогремел взрыв, разрушены два этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в Чите на ул. Боровая,6, в пятиэтажном жилом доме. В результате были разрушены четвертый и пятый этажи. В экстренных службах добавили, что повреждены не менее пяти квартир.
В региональном управлении МВД сообщили, что взорвался бытовой газ. По данным ведомства, есть один пострадавший. МЧС утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минздраве Забайкалья уточнили, что в больницу доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка.
В ГУ МЧС по Забайкальскому краю отметили, что на месте работают экстренные службы, передает «РИА Новости». Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняется, добавили в региональном ведомстве.
В Telegram-канале МЧС России сообщается, что из жилого дома после взрыва газа были спасены 8 человек. Сейчас на месте происшествия работают 35 спасателей и 9 единиц техники.