В Забайкалье в результате взрыва разрушены два этажа жилого дома

В региональном управлении МВД сообщили, что взорвался бытовой газ. По данным ведомства, есть один пострадавший. МЧС утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минздраве Забайкалья уточнили, что в больницу доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка.