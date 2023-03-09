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Общество

В Забайкалье в результате взрыва разрушены два этажа жилого дома

Ведомости

В Забайкалье в жилом доме прогремел взрыв, разрушены два этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в Чите на ул. Боровая,6, в пятиэтажном жилом доме. В результате были разрушены четвертый и пятый этажи. В экстренных службах добавили, что повреждены не менее пяти квартир.

В региональном управлении МВД сообщили, что взорвался бытовой газ. По данным ведомства, есть один пострадавший. МЧС утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минздраве Забайкалья уточнили, что в больницу доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка.

В ГУ МЧС по Забайкальскому краю отметили, что на месте работают экстренные службы, передает «РИА Новости». Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняется, добавили в региональном ведомстве.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что из жилого дома после взрыва газа были спасены 8 человек. Сейчас на месте происшествия работают 35 спасателей и 9 единиц техники.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту происшествия. Там добавили, что на место взрыва выехал прокурор региона Максим Ершов. В правительстве Забайкалья сообщили, что на место происшествия также выехали губернатор Александр Осипов и министр регионального ЖКХ Алексей Головинкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных