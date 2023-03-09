В Ростовской области изменили правила въезда из новых регионов

В частности, выехать в ДНР можно будет через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская, а также через места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское). В ЛНР можно будет выехать из Ростовской области через автомобильные пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково, через железнодорожный пункт пропуска Гуково и через 8 мест пересечения границы.