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Общество

В Ростовской области изменили правила въезда из новых регионов

Ведомости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об изменении правил въезда в регион и выезда из него в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. 

«Василий Голубев подписал указ, регламентирующий въезд с Донбасса на территорию Ростовской области. <...> Вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что теперь въезд в Ростовскую область и выезд из нее в новые регионы будет осуществляться только через определенные пункты пропуска и при предъявлении необходимых документов. 

В частности, выехать в ДНР можно будет через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская, а также через места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское). В ЛНР можно будет выехать из Ростовской области через автомобильные пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково, через железнодорожный пункт пропуска Гуково и через 8 мест пересечения границы.

В пресс-службе добавили, что эта мера была принята во исполнение указа президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 г., когда в регионе был установлен средний уровень реагирования. 

Помимо Ростовской области такой режим был установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Помимо особого режима въезда и выезда с территории власти регионов могут ограничить свободу передвижения по ней и движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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