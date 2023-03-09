В Ростовской области изменили правила въезда из новых регионов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об изменении правил въезда в регион и выезда из него в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Василий Голубев подписал указ, регламентирующий въезд с Донбасса на территорию Ростовской области. <...> Вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен», – сказано в сообщении.
Уточняется, что теперь въезд в Ростовскую область и выезд из нее в новые регионы будет осуществляться только через определенные пункты пропуска и при предъявлении необходимых документов.
В частности, выехать в ДНР можно будет через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская, а также через места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское). В ЛНР можно будет выехать из Ростовской области через автомобильные пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково, через железнодорожный пункт пропуска Гуково и через 8 мест пересечения границы.
В пресс-службе добавили, что эта мера была принята во исполнение указа президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 г., когда в регионе был установлен средний уровень реагирования.
Помимо Ростовской области такой режим был установлен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Помимо особого режима въезда и выезда с территории власти регионов могут ограничить свободу передвижения по ней и движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.