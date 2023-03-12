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РЕН ТВ: сына депутата Госдумы Иванюженкова подозревают в убийстве

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Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков, сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, подозревается в убийстве – во время вечеринки в Подмосковье смертельное ножевое ранение получил мужчина, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел сегодня ночью в одном из кафе Подмосковья. Ножевое ранение получил 23-летний молодой человек, он скончался на месте от кровопотери. Отмечается, что погибший и Иванюженков не были знакомы, а на причастность к совершению преступлению проверяют еще нескольких человек, они задержаны. 

ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Московской области также пишет, что молодой человек убит ножом в ходе конфликта в ресторане в подмосковном Подольске, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Агентству сообщили, что в следственный отдел доставили всех участников инцидента, устанавливается человек, который нанес смертельное ранение.

В то же время источник РЕН ТВ сообщил, что самого хоккеиста не задержали. «Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры о том, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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