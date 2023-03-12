РЕН ТВ: сына депутата Госдумы Иванюженкова подозревают в убийстве

По данным телеканала, инцидент произошел сегодня ночью в одном из кафе Подмосковья. Ножевое ранение получил 23-летний молодой человек, он скончался на месте от кровопотери. Отмечается, что погибший и Иванюженков не были знакомы, а на причастность к совершению преступлению проверяют еще нескольких человек, они задержаны.