РЕН ТВ: сына депутата Госдумы Иванюженкова подозревают в убийстве
Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков, сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, подозревается в убийстве – во время вечеринки в Подмосковье смертельное ножевое ранение получил мужчина, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, инцидент произошел сегодня ночью в одном из кафе Подмосковья. Ножевое ранение получил 23-летний молодой человек, он скончался на месте от кровопотери. Отмечается, что погибший и Иванюженков не были знакомы, а на причастность к совершению преступлению проверяют еще нескольких человек, они задержаны.
ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Московской области также пишет, что молодой человек убит ножом в ходе конфликта в ресторане в подмосковном Подольске, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Агентству сообщили, что в следственный отдел доставили всех участников инцидента, устанавливается человек, который нанес смертельное ранение.
В то же время источник РЕН ТВ сообщил, что самого хоккеиста не задержали. «Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры о том, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел», — сказал он.