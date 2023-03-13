Житель Ярославля получил условный срок за поджог баннера с символом «Z»

Суд установил, что ночью 25 сентября 2022 г. обвиняемый поджег баннер с символом «Z» на здании Центра патриотического воспитания в Ярославле. В результате был поврежден 1 кв. м баннера, сумма ущерба составила 35 000 руб. На следующий день баннер заменили на новый, а спустя несколько дней вандала задержали.