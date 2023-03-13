Житель Ярославля получил условный срок за поджог баннера с символом «Z»
Мировой суд Кировского районного суда Ярославля приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно из-за поджога баннера с буквой Z в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). «Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.
Суд установил, что ночью 25 сентября 2022 г. обвиняемый поджег баннер с символом «Z» на здании Центра патриотического воспитания в Ярославле. В результате был поврежден 1 кв. м баннера, сумма ущерба составила 35 000 руб. На следующий день баннер заменили на новый, а спустя несколько дней вандала задержали.
Отмечается, что житель ранее был судим по ст. 161 (грабеж), 256 (браконьерство) и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств и психотропных веществ).
В начале марта к семи годам колонии приговорили жителя Владивостока по делу о поджоге военкомата (ч.1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, составляет 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину признал.