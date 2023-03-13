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Житель Ярославля получил условный срок за поджог баннера с символом «Z»

Ведомости

Мировой суд Кировского районного суда Ярославля приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно из-за поджога баннера с буквой Z в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). «Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.

Суд установил, что ночью 25 сентября 2022 г. обвиняемый поджег баннер с символом «Z» на здании Центра патриотического воспитания в Ярославле. В результате был поврежден 1 кв. м баннера, сумма ущерба составила 35 000 руб. На следующий день баннер заменили на новый, а спустя несколько дней вандала задержали.

Отмечается, что житель ранее был судим по ст. 161 (грабеж), 256 (браконьерство) и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств и психотропных веществ). 

В начале марта к семи годам колонии приговорили жителя Владивостока по делу о поджоге военкомата (ч.1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, составляет 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину признал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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