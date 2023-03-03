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Общество

Обвиняемого в поджоге военкомата во Владивостоке приговорили к 7 годам колонии

Ведомости

Первый Восточный окружной военный суд приговорил обвиняемого по делу о поджоге военкомата во Владивостоке к семи годам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ходе следствия было установлено, что 21-летний мужчина 8 июня 2022 г. около 2:00 по местному времени попытался поджечь здание военкомата во Владивостоке «с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины».

По версии правоохранителей, в случае полного уничтожения здания военкомата подсудимый мог получить вознаграждение в размере 100 000 руб. Заказчик поджога, с которым обвиняемый общался в одном из мессенджеров, также просил предоставить видео, подтверждающее уничтожение здания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч.1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, составляет 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину признал.

31 января в России был вынесен первый приговор за поджог военкомата. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 квадратного метра. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме. В результате одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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