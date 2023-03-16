Брата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций завода в Алма-Ате
Верховный суд Казахстана обязал Болата Назарбаева, брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, вернуть 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ) государству. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление судебной коллегии.
«Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 г., заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS-ТМ" в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда. <...> Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала завода в собственность государства», – говорится в тексте постановления.
В 1998 г. департамент государственного имущества Минфина Казахстана продал 31,9% акций завода частному инвестору ТОО «Темир Кон» за 105,3 млн тенге, следует из материалов дела. Договор купли-продажи предусматривал увеличение объемов производства, сохранение профиля деятельности завода и право комитета контролировать их выполнение.
Позже, в 2007 г., «Темир Кон» реализовал эти акции Назарбаеву. В случае неисполнения переданных требований Назарбаев должен был вернуть госпакет акций департаменту. После заключения соглашения Назарбаев продал 398 246 простых акций завода ТОО «PLS-ТМ». Из-за отсутствия согласия госдепартамента минфина республики суд постановил, что эта сделка является недействительной.
Болат Назарбаев – владелец холдинга BN Invest, основатель общественного фонда «Саликалы урпак» («Благородное поколение») и младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В начале января 2022 г. в Казахстане начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. По данным властей, в ходе митингов погибли 225 человек. После завершения уличных беспорядков в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве начали проводить реформы, в частности и в отношении бывшего президента Назарбаева.
После завершения протестов родственники и приближенные экс-президента начали уходить с должностей во власти и бизнесе. 15 января муж младшей дочери первого президента Алии Назарбаевой Димаш Дасанов лишился занимаемой с августа 2016 г. должности председателя правления АО «Казтрансойл» (аналог российской «Транснефти»), а Кайрат Шарипбаев, с 2020 г. предположительно состоящий в неофициальном браке со старшей дочерью экс–президента Даригой, утратил позицию председателя правления QazaqGaz (ранее – «Казтрансгаз»). Бывшего соратника первого президента, руководителя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова сняли с должности еще в разгар беспорядков, 5 января. 11 января его арестовали по подозрению в госизмене. Сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации».