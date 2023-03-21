На народного артиста РФ Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении актера, народного артиста РФ Дмитрия Назарова, следует из материалов на сайте суда.
Протокол в отношении Назарова, зарегистрированный 21 марта, составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по данной статье для физлиц – штраф в размере 50 000 руб.
В пресс-службе суда подтвердили РБК, что административное дело возбуждено в отношении актера Дмитрия Назарова.
В середине января стало известно, что Назаров и его жена, заслуженная артистка РФ Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова. По словам директора театра по связям с общественностью Вадима Верника, такое решение было принято по итогам разговора, который состоялся между Назаровым и художественным руководителем театра Константином Хабенским. По информации издания «Московский комсомолец», уволили актеров из-за публичных высказываний Назарова относительно специальной военной операции на Украине, а также его «антироссийских настроений». Васильева также не скрывала свою позицию, писал МК.
В январе депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина предложила создать список артистов, которым будет запрещено принимать участие в проектах, финансируемых государством, и появляться на культурных площадках. Стенякина подчеркнула, что этот шаг является «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение».