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На народного артиста РФ Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении актера, народного артиста РФ Дмитрия Назарова, следует из материалов на сайте суда.

Протокол в отношении Назарова, зарегистрированный 21 марта, составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по данной статье для физлиц – штраф в размере 50 000 руб.

В пресс-службе суда подтвердили РБК, что административное дело возбуждено в отношении актера Дмитрия Назарова.

В середине января стало известно, что Назаров и его жена, заслуженная артистка РФ Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова. По словам директора театра по связям с общественностью Вадима Верника, такое решение было принято по итогам разговора, который состоялся между Назаровым и художественным руководителем театра Константином Хабенским. По информации издания «Московский комсомолец», уволили актеров из-за публичных высказываний Назарова относительно специальной военной операции на Украине, а также его «антироссийских настроений». Васильева также не скрывала свою позицию, писал МК.

В январе депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина предложила создать список артистов, которым будет запрещено принимать участие в проектах, финансируемых государством, и появляться на культурных площадках. Стенякина подчеркнула, что этот шаг является «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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