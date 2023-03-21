На народного артиста РФ Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

В середине января стало известно, что Назаров и его жена, заслуженная артистка РФ Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова. По словам директора театра по связям с общественностью Вадима Верника, такое решение было принято по итогам разговора, который состоялся между Назаровым и художественным руководителем театра Константином Хабенским. По информации издания «Московский комсомолец», уволили актеров из-за публичных высказываний Назарова относительно специальной военной операции на Украине, а также его «антироссийских настроений». Васильева также не скрывала свою позицию, писал МК.