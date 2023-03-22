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Мэр Калининграда подал в отставку

Ведомости

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона от КПРФ Максим Буланов на своей странице во «ВКонтакте». Информацию об уходе в отставку также подтвердили источники «РИА Новости» и «Калининград.ru».

«Глава городского округа "Город Калининград" Евгений Любивый – всё! В отставку!!!» – написал Буланов. Заявление, которое он приложил к посту, датировано 17 марта.

Ожидается, что сегодня, 22 марта, на заседании горсовета будет рассмотрен вопрос об отставке Любивого и принято соответствующее решение. Причины отставки не уточняются. По информации «Калининград.ru», для выбора нового руководителя города будет созвано внеочередное заседание.

Евгений Любивый стал мэром Калининграда в октябре 2021 г., сменив на этом посту Андрея Кропоткина, который перешел в областную думу. До этого Любивый работал главным врачом городской клинической больницы скорой помощи, на тот момент он также был главным внештатным хирургом областного минздрава и профессором БФУ им. И. Канта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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