Мэр Калининграда подал в отставку

Евгений Любивый стал мэром Калининграда в октябре 2021 г., сменив на этом посту Андрея Кропоткина, который перешел в областную думу. До этого Любивый работал главным врачом городской клинической больницы скорой помощи, на тот момент он также был главным внештатным хирургом областного минздрава и профессором БФУ им. И. Канта.