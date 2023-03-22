Мэр Калининграда подал в отставку
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона от КПРФ Максим Буланов на своей странице во «ВКонтакте». Информацию об уходе в отставку также подтвердили источники «РИА Новости» и «Калининград.ru».
«Глава городского округа "Город Калининград" Евгений Любивый – всё! В отставку!!!» – написал Буланов. Заявление, которое он приложил к посту, датировано 17 марта.
Ожидается, что сегодня, 22 марта, на заседании горсовета будет рассмотрен вопрос об отставке Любивого и принято соответствующее решение. Причины отставки не уточняются. По информации «Калининград.ru», для выбора нового руководителя города будет созвано внеочередное заседание.
Евгений Любивый стал мэром Калининграда в октябре 2021 г., сменив на этом посту Андрея Кропоткина, который перешел в областную думу. До этого Любивый работал главным врачом городской клинической больницы скорой помощи, на тот момент он также был главным внештатным хирургом областного минздрава и профессором БФУ им. И. Канта.