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Россия может в этом году возобновить полеты во Вьетнам, Монголию и Южную Корею

Ведомости

Россия может в этом году возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, российские авиаперевозчики прорабатывают возможность начала полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в числе которых Индия и Индонезия, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».

Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид».

Ранее по теме: Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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