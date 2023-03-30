Россия может в этом году возобновить полеты во Вьетнам, Монголию и Южную Корею
Россия может в этом году возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.
«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, российские авиаперевозчики прорабатывают возможность начала полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в числе которых Индия и Индонезия, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».
Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных. Он пояснил, что электронные визы были одобрены еще три года назад, однако «вмешался ковид».