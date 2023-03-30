Россия может в этом году возобновить полеты во Вьетнам, Монголию и Южную Корею

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в числе которых Индия и Индонезия, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».