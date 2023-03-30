Маттиас Варниг уйдет с поста главы Nord Stream 2
Маттиас Варниг уйдет с поста генерального директора компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, сообщила компания. В дальнейшем руководить деятельностью Nord Stream 2 будет управляющий комитет под руководством администратора Transliq AG.
«Маттиас Варниг завершит свою деятельность в качестве генерального директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 г.», – говорится в сообщении компании.
«Северный поток — 2» — это экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре 2021 г.
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
В результате подрыва была повреждена одна нитка «Северного потока – 2», вторая уцелела, однако она не используется для поставок газа в Германию в силу отсутствия соответствующего разрешения со стороны немецких властей.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».