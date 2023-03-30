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В Ростовской области из-за сильного ветра без света остались почти 35 000 человек

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Почти 35 000 жителей восьми районов Ростовской области остались без электричества из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. 

«Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – остались без энергоснабжения почти 35 000 жителей в 8 районах и 3 городах в центре Ростовской области», – написал он. 

По словам губернатора, энергетические службы переведены в режим повышенной готовности. Всего к восстановлению электричества привлечены 1244 человека. 

Голубев также добавил, что из-за погодных условий сейчас сложилась неблагоприятная обстановка на дороге М-4 «Дон». «Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. На их ликвидации было задействовано 36 единиц крупной дорожной техники», – добавил он. 

Снегопад в Ростовской области начался в ночь на 30 марта, в ближайшее время осадки не прекратятся, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных