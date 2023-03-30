В Ростовской области из-за сильного ветра без света остались почти 35 000 человек

Голубев также добавил, что из-за погодных условий сейчас сложилась неблагоприятная обстановка на дороге М-4 «Дон». «Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. На их ликвидации было задействовано 36 единиц крупной дорожной техники», – добавил он.