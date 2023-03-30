В Ростовской области из-за сильного ветра без света остались почти 35 000 человек
Почти 35 000 жителей восьми районов Ростовской области остались без электричества из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – остались без энергоснабжения почти 35 000 жителей в 8 районах и 3 городах в центре Ростовской области», – написал он.
По словам губернатора, энергетические службы переведены в режим повышенной готовности. Всего к восстановлению электричества привлечены 1244 человека.
Голубев также добавил, что из-за погодных условий сейчас сложилась неблагоприятная обстановка на дороге М-4 «Дон». «Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. На их ликвидации было задействовано 36 единиц крупной дорожной техники», – добавил он.
Снегопад в Ростовской области начался в ночь на 30 марта, в ближайшее время осадки не прекратятся, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».