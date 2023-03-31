Путин присвоил почетные наименования авиаполку и артиллерийской бригаде
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2 смешанному авиаполку ордена Суворова и почетного наименования «гвардейский».
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.
Глава государства также присвоил наименование «гвардейская» 236-й артиллерийской бригаде, указ сопровождается аналогичной мотивировкой.
До этого Путин, поздравляя командование и личный состав 346 отдельной гвардейской бригады специального назначения с присвоением ей наименования «гвардейская», заявил, что это служит признанием особых заслуг, массового героизма и отваги.