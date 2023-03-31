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Путин присвоил почетные наименования авиаполку и артиллерийской бригаде

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2 смешанному авиаполку ордена Суворова и почетного наименования «гвардейский».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.

Глава государства также присвоил наименование «гвардейская» 236-й артиллерийской бригаде, указ сопровождается аналогичной мотивировкой.

Ранее Путин присвоил наименования «гвардейская» 346-й отдельной бригаде специального назначения и 10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова. В начале месяца почетные наименования получили 266-й отдельный штурмовой авиаполк и 71-я зенитная ракетная бригада.

До этого Путин, поздравляя командование и личный состав 346 отдельной гвардейской бригады специального назначения с присвоением ей наименования «гвардейская», заявил, что это служит признанием особых заслуг, массового героизма и отваги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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