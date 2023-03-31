Руководство МФТИ отказалось от обязательного изучения китайского языка

Ранее «Ведомости» писали о том, что студенческий совет МФТИ создал петицию на имя ректора вуза Дмитрия Ливанова против политики недобровольного, по их словам, изучения китайского языка. Студенты также выступили против планов руководства вуза совмещать изучение нескольких языков в течение одного учебного года, привлекать людей без профильного педагогического образования к преподаванию китайского языка, а также отменять какую-либо дифференциацию учебных групп по уровню знания изучаемого языка.