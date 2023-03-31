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Общество

Руководство МФТИ отказалось от обязательного изучения китайского языка

Ведомости

Московский физико-технический институт (МФТИ) не будет внедрять обязательное изучение китайского языка, говорится в заявлении на сайте вуза.

«Решение внедрить китайский язык в качестве второго иностранного в МФТИ было обусловлено объективными факторами, и мы по-прежнему считаем его своевременным и перспективным. Тем не менее совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик», – отмечается в сообщении.

Вуз также принял решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 г.

Ранее «Ведомости» писали о том, что студенческий совет МФТИ создал петицию на имя ректора вуза Дмитрия Ливанова против политики недобровольного, по их словам, изучения китайского языка. Студенты также выступили против планов руководства вуза совмещать изучение нескольких языков в течение одного учебного года, привлекать людей без профильного педагогического образования к преподаванию китайского языка, а также отменять какую-либо дифференциацию учебных групп по уровню знания изучаемого языка.

По словам студентов, политика сокращения выбора языков «идет во вред» увеличению числа и качества коммуникативных международных связей, что противоречит целям департамента иностранных языков и ограничивает «потенциал выпускников Физтеха на фронтире науки».

Ранее по теме: МФТИ пояснил ситуацию с курсами китайского языка для студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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