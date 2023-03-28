МФТИ пояснил ситуацию с курсами китайского языка для студентов

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось сообщение, что студенты МФТИ пожаловались на то, что их заставляют учить китайский язык. В сообщении говорилось, что китайский язык стал обязательным и изучается наравне с английским. «Из учебной программы пропал испанский язык, за ним немецкий и французский. Записаться на новый курс невозможно, сейчас эти языки проходят только те, кто изучал их до реформы. Вместо них студентам предлагают 2 часа английского и китайского языков», – утверждал канал со ссылкой на студентов.