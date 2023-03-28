МФТИ пояснил ситуацию с курсами китайского языка для студентов
Для того чтобы выпускники могли опираться в своей научной и исследовательской работе на последние научные публикации и были способны читать техническую документацию, МФТИ сейчас обсуждает форматы и объемы введения в образовательную программу китайского языка как второго обязательного. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вуза.
«Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 г. до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас в образовательном процессе задействованы 12 преподавателей, в том числе восемь носителей языка, что «дает основание рассчитывать, что иностранный язык будет преподаваться на самом высоком «физтеховском» уровне».
Ранее в Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось сообщение, что студенты МФТИ пожаловались на то, что их заставляют учить китайский язык. В сообщении говорилось, что китайский язык стал обязательным и изучается наравне с английским. «Из учебной программы пропал испанский язык, за ним немецкий и французский. Записаться на новый курс невозможно, сейчас эти языки проходят только те, кто изучал их до реформы. Вместо них студентам предлагают 2 часа английского и китайского языков», – утверждал канал со ссылкой на студентов.