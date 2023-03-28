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Общество

МФТИ пояснил ситуацию с курсами китайского языка для студентов

Ведомости

Для того чтобы выпускники могли опираться в своей научной и исследовательской работе на последние научные публикации и были способны читать техническую документацию, МФТИ сейчас обсуждает форматы и объемы введения в образовательную программу китайского языка как второго обязательного. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вуза.

«Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 г. до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в образовательном процессе задействованы 12 преподавателей, в том числе восемь носителей языка, что «дает основание рассчитывать, что иностранный язык будет преподаваться на самом высоком «физтеховском» уровне».

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось сообщение, что студенты МФТИ пожаловались на то, что их заставляют учить китайский язык. В сообщении говорилось, что китайский язык стал обязательным и изучается наравне с английским. «Из учебной программы пропал испанский язык, за ним немецкий и французский. Записаться на новый курс невозможно, сейчас эти языки проходят только те, кто изучал их до реформы. Вместо них студентам предлагают 2 часа английского и китайского языков», – утверждал канал со ссылкой на студентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных