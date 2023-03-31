Ростовский губернатор сообщил об устранении последствий ЧП в регионе

30 марта движение на трассе М-4 остановилось из-за мокрого снега и сильного ветра. Сообщалось, что пробка достигала 60 км, к 08:00 она сократилась до 30 км. О том что первые фуры уже выехали из пробки в направлении Москвы, стало известно около 09:00. По последним данным МЧС, сейчас длина пробки составляет 21 км.