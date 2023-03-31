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Ростовский губернатор сообщил об устранении последствий ЧП в регионе

Ведомости

В Ростовской области завершена ликвидация аварий на объектах энерго-, водо- и теплоснабжения, вызванных обильным снегопадом, написал в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

Из-за отключений электроэнергии были остановлены Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, 18 котельных и объекты водоснабжения в Каменске. 

«Сегодня к 19.00 эти аварии удалось ликвидировать. По крупным объектам идет наполнение систем водой. И, как обещают специалисты, водоснабжение в полном объеме удастся восстановить к исходу суток», – написал он.

По словам Голубева, ситуация с объектами энергетики в большинстве случаев нормализована, но восстановительные работы еще продолжаются на линиях 0,4-10 киловольт. Без электроснабжения пока остаются 14 500 человек.

Ранее также стало известно, что движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, закрытое из-за снегопада, полностью восстановлено.

«На сложных участках налажено реверсивное движение. Работа по расчистке дорожного полотна продолжается, но уже идет к завершению. В регулировке ситуации на дороге задействованы 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать МЧС и другие службы», – уточнил Голубев.

30 марта движение на трассе М-4 остановилось из-за мокрого снега и сильного ветра. Сообщалось, что пробка достигала 60 км, к 08:00 она сократилась до 30 км. О том что первые фуры уже выехали из пробки в направлении Москвы, стало известно около 09:00. По последним данным МЧС, сейчас длина пробки составляет 21 км.

«Автодор» принял решение приостановить движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) для очистки дороги от снега. 

Ранее по теме: МЧС сообщило о возобновлении движения в обе стороны на М-4

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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