Ростовский губернатор сообщил об устранении последствий ЧП в регионе
В Ростовской области завершена ликвидация аварий на объектах энерго-, водо- и теплоснабжения, вызванных обильным снегопадом, написал в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
Из-за отключений электроэнергии были остановлены Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, 18 котельных и объекты водоснабжения в Каменске.
«Сегодня к 19.00 эти аварии удалось ликвидировать. По крупным объектам идет наполнение систем водой. И, как обещают специалисты, водоснабжение в полном объеме удастся восстановить к исходу суток», – написал он.
По словам Голубева, ситуация с объектами энергетики в большинстве случаев нормализована, но восстановительные работы еще продолжаются на линиях 0,4-10 киловольт. Без электроснабжения пока остаются 14 500 человек.
Ранее также стало известно, что движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, закрытое из-за снегопада, полностью восстановлено.
«На сложных участках налажено реверсивное движение. Работа по расчистке дорожного полотна продолжается, но уже идет к завершению. В регулировке ситуации на дороге задействованы 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать МЧС и другие службы», – уточнил Голубев.
30 марта движение на трассе М-4 остановилось из-за мокрого снега и сильного ветра. Сообщалось, что пробка достигала 60 км, к 08:00 она сократилась до 30 км. О том что первые фуры уже выехали из пробки в направлении Москвы, стало известно около 09:00. По последним данным МЧС, сейчас длина пробки составляет 21 км.
«Автодор» принял решение приостановить движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) для очистки дороги от снега.