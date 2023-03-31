МЧС сообщило о возобновлении движения в обе стороны на М-4

«Автодор» принял решение приостановить движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) для очистки дороги от снега. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что на проблемных участках дороги было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения. За ночь сотрудникам МЧС и «Автодора» удалось сделать пять технологических разрывов, через которые машины могут развернуться. Всего было организовано 8 маршрутов доставки продуктов, автомобилистам раздали 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, пишет Голубев.