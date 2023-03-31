МЧС сообщило о возобновлении движения в обе стороны на М-4
Движение в обе стороны по трассе М-4 «Дон» возобновлено. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, хотя ситуация в целом улучшается, в пробке находятся еще свыше 1000 автомобилей.
Накануне, 30 марта, движение на трассе М-4 остановилось из-за мокрого снега и сильного ветра. Сообщалось, что пробка достигала 60 км, к 08:00 она сократилась до 30 км. О том что первые фуры уже выехали из пробки в направлении Москвы, стало известно около 09:00. По последним данным МЧС, сейчас длина пробки составляет 21 км.
«Автодор» принял решение приостановить движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) для очистки дороги от снега. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что на проблемных участках дороги было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения. За ночь сотрудникам МЧС и «Автодора» удалось сделать пять технологических разрывов, через которые машины могут развернуться. Всего было организовано 8 маршрутов доставки продуктов, автомобилистам раздали 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, пишет Голубев.
Накануне, 30 марта, Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты и четырех районах Ростовской области из-за непогоды. Из-за сильного ветра и мокрого снега в нескольких районах Ростовской области без электричества остались почти 35 000 человек. В «Россети Юг» сообщили о восстановлении энергоснабжения для 15 000 жителей.
Мокрый снег начал идти в Ростовской области в ночь на 30 марта. По прогнозам синоптиков, осадки в Ростовской области продолжатся до вечера 31 марта, после этого снег перейдет в дождь, а в субботу, 1 апреля, осадков уже не будет.