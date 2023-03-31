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Общество

МЧС сообщило о возобновлении движения в обе стороны на М-4

Ведомости

Движение в обе стороны по трассе М-4 «Дон» возобновлено. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, хотя ситуация в целом улучшается, в пробке находятся еще свыше 1000 автомобилей.

Накануне, 30 марта, движение на трассе М-4 остановилось из-за мокрого снега и сильного ветра. Сообщалось, что пробка достигала 60 км, к 08:00 она сократилась до 30 км. О том что первые фуры уже выехали из пробки в направлении Москвы, стало известно около 09:00. По последним данным МЧС, сейчас длина пробки составляет 21 км.

«Автодор» принял решение приостановить движение транспорта на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) для очистки дороги от снега. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что на проблемных участках дороги было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения. За ночь сотрудникам МЧС и «Автодора» удалось сделать пять технологических разрывов, через которые машины могут развернуться. Всего было организовано 8 маршрутов доставки продуктов, автомобилистам раздали 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, пишет Голубев.

Накануне, 30 марта, Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты и четырех районах Ростовской области из-за непогоды. Из-за сильного ветра и мокрого снега в нескольких районах Ростовской области без электричества остались почти 35 000 человек. В «Россети Юг» сообщили о восстановлении энергоснабжения для 15 000 жителей.

Мокрый снег начал идти в Ростовской области в ночь на 30 марта. По прогнозам синоптиков, осадки в Ростовской области продолжатся до вечера 31 марта, после этого снег перейдет в дождь, а в субботу, 1 апреля, осадков уже не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных