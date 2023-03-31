Пробка на трассе М-4 сократилась до 30 км
Пробка из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» за ночь сократилась с 60 до 30 км. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«По состоянию 8 утра на трассе М-4 “Дон” затор удалось сократить до 30 км», – сказано в сообщении.
Голубев также добавил, что на проблемных участках дороги было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения, в которых разместились 187 человек, в том числе 58 детей. За ночь сотрудникам МЧС и «Автодора» удалось сделать пять технологических разрывов, через которые машины смогут развернуться. Всего было организовано 8 маршрутов доставки продуктов, автомобилистам раздали 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, пишет Голубев.
Портал 161.ru со ссылкой на комментарий минтранса Ростовской области сообщил, что среди автомобилей и фур в пробке на М-4 застряли 33 пассажирских автобуса, в которых находятся 766 пассажиров. В издании уточнили, что из-за непогоды автовокзалы не работают с вечера 30 марта.
Мокрый снег начал идти в Ростовской области в ночь на 30 марта. По прогнозам синоптиков, осадки в Ростовской области продолжатся до вечера 31 марта, после этого снег перейдет в дождь, а в субботу, 1 апреля, осадков уже не будет.
Накануне, 30 марта, Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты и четырех районах Ростовской области из-за непогоды. В «Автодоре» сообщили, что для расчистки дорог от снега движение на участках трассы от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км) будет временно закрыто с 20:00.
Голубев также отметил, что из-за сильного ветра и мокрого снега в нескольких районах Ростовской области без электричества остались почти 35 000 человек. В «Россети Юг» сообщили о восстановлении энергоснабжения для 15 000 жителей.