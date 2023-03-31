Пробка на трассе М-4 сократилась до 30 км

Голубев также добавил, что на проблемных участках дороги было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения, в которых разместились 187 человек, в том числе 58 детей. За ночь сотрудникам МЧС и «Автодора» удалось сделать пять технологических разрывов, через которые машины смогут развернуться. Всего было организовано 8 маршрутов доставки продуктов, автомобилистам раздали 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива, пишет Голубев.