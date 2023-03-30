В некоторых районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Ранее Голубев сообщил, что из-за мокрого снега с дождем на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки. В «Автодоре» сообщили, что для расчистки дорог от снега движение на участках трассы от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (907 по 983 км) будет временно закрыто с 20:00.