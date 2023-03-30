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В некоторых районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. 

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», – написал он.

Ранее Голубев сообщил, что из-за мокрого снега с дождем на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки. В «Автодоре» сообщили, что для расчистки дорог от снега движение на участках трассы от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (907 по 983 км) будет временно закрыто с 20:00.

Снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до утра 31 марта, предупредили в «Автодоре». В связи с этим водителям предложили отказаться от поездок по трассе.

Голубев также отметил, что из-за сильного ветра и мокрого снега в нескольких районах Ростовской области без электричества остались почти 35 000 человек. В «Россети Юг» уже сообщили о восстановлении энергоснабжения для 15 000 жителей.

Ранее по теме: В Ростовской области из-за сильного ветра без света остались почти 35 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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