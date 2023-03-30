В некоторых районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», – написал он.
Ранее Голубев сообщил, что из-за мокрого снега с дождем на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки. В «Автодоре» сообщили, что для расчистки дорог от снега движение на участках трассы от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (907 по 983 км) будет временно закрыто с 20:00.
Снег с дождем начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до утра 31 марта, предупредили в «Автодоре». В связи с этим водителям предложили отказаться от поездок по трассе.