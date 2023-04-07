В Крыму выдали первые земельные участки участникам спецоперации

Она уточнила, что Крым стал первым регионом, который выдал земельные участки военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич, коммуникации к участкам будут подведены за счет регионального бюджета.