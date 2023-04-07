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Общество

В Крыму выдали первые земельные участки участникам спецоперации

Ведомости

Участникам спецоперации вручили первые приказы о выделении земельных участков на берегу Черного моря в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Анну Анюхину.

«Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству», — сказала Анюхина.

Она уточнила, что Крым стал первым регионом, который выдал земельные участки военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич, коммуникации к участкам будут подведены за счет регионального бюджета.

Отмечается, что к выдаче подготовили 511 земельных участков общей площадью 56 га. Землю выделили в Лесновском сельском поселении Сакского района. Дополнительно также сформированы и поставлены на кадастровый учет 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении того же района.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать землю отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.

Соответствующий закон в Крыму приняли 14 декабря 2022 г. Власти планируют выдавать земли в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. В конце марта глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал начало передачи документов на землю с 7 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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