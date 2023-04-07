В Крыму выдали первые земельные участки участникам спецоперации
Участникам спецоперации вручили первые приказы о выделении земельных участков на берегу Черного моря в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Анну Анюхину.
«Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству», — сказала Анюхина.
Она уточнила, что Крым стал первым регионом, который выдал земельные участки военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич, коммуникации к участкам будут подведены за счет регионального бюджета.
Отмечается, что к выдаче подготовили 511 земельных участков общей площадью 56 га. Землю выделили в Лесновском сельском поселении Сакского района. Дополнительно также сформированы и поставлены на кадастровый учет 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении того же района.
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать землю отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.
Соответствующий закон в Крыму приняли 14 декабря 2022 г. Власти планируют выдавать земли в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. В конце марта глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал начало передачи документов на землю с 7 апреля.