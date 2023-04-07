Обвиняемую в теракте в петербургском кафе Трепову доставили в СИЗО

Взрыв в клубе «Патриот» произошел 2 апреля. В это время в помещении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в результате теракта. Еще 42 человека были госпитализированы или обратились на медицинской помощью. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.