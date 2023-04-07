Обвиняемую в теракте в петербургском кафе Трепову доставили в СИЗО
Дарья Трепова, которая обвиняется по делу о теракте в Санкт-Петербурге, была доставлена в московское СИЗО «Лефортово». Об этом говорится в посте в Telegram-канале члена совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой.
По ее данным, Трепова пробудет в «Лефортово» на протяжении всего периода следствия и суда. Меру пресечения для 26-летней Треповой Басманный районный суд Москвы избрал 4 апреля. В соответствии с решением суда она пробудет под стражей до начала июня.
Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.
Взрыв в клубе «Патриот» произошел 2 апреля. В это время в помещении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в результате теракта. Еще 42 человека были госпитализированы или обратились на медицинской помощью. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом. По версии комитета, он был организован при помощи спецслужб Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).
Позже ответственный секретарь ОНК города Москвы Алексей Мельников сообщил, что сообщения о нахождении Треповой в СИЗО «Лефортово» не соответствуют действительности. «Как только мы ее посетим – расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии», – написал он в своем Telegram-канале.